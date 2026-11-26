Profitable QIAGEN-Investition?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in QIAGEN-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das QIAGEN-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das QIAGEN-Papier an diesem Tag 43,97 EUR wert. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die QIAGEN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 227,409 QIAGEN-Anteilen. Die gehaltenen QIAGEN-Papiere wären am 25.11.2026 10.249,31 EUR wert, da der Schlussstand 45,07 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 2,49 Prozent gleich.

Der Börsenwert von QIAGEN belief sich jüngst auf 9,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net