DAX 26.603 +0,6%ESt50 6.297 +0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,65 -1,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.488 -0,2%Euro 1,1229 -0,0%Öl 96,1 +1,5%Gold 4.131 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Frühe Investition

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QIAGEN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen QIAGEN-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
45.26 EUR 0.45 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der QIAGEN-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das QIAGEN-Papier 40,91 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 244,448 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.056,39 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 04.11.2026 auf 45,23 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,56 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte QIAGEN einen Börsenwert von 9,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle QIAGEN Aktie News

Werbung

QIAGEN Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
22.10.26 QIAGEN Halten DZ BANK
22.10.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.