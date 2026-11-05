DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QIAGEN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Frühe Investition

05.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen QIAGEN-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der QIAGEN-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das QIAGEN-Papier 40,91 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 244,448 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.056,39 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 04.11.2026 auf 45,23 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,56 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte QIAGEN einen Börsenwert von 9,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net