DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QIAGEN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen QIAGEN-Investment verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der QIAGEN-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das QIAGEN-Papier 40,91 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 244,448 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.056,39 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 04.11.2026 auf 45,23 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,56 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte QIAGEN einen Börsenwert von 9,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen