DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die QIAGEN-Aktie gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem QIAGEN-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das QIAGEN-Papier an diesem Tag 49,93 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 EUR in die QIAGEN-Aktie investierten, hätten nun 200,291 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.235,98 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 14.10.2026 auf 41,12 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17,64 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von QIAGEN bezifferte sich zuletzt auf 8,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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