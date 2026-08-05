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Langfristige Investition

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in QIAGEN eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
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Vor 1 Jahr wurde das QIAGEN-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 43,96 EUR wert. Bei einem Investment von 1.000 EUR in QIAGEN-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,749 QIAGEN-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 827,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,37 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,26 Prozent verringert.

Am Markt war QIAGEN jüngst 7,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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14.07.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
17.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
28.05.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG