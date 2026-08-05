DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Langfristige Investition

06.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in QIAGEN eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde das QIAGEN -Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 43,96 EUR wert. Bei einem Investment von 1.000 EUR in QIAGEN-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,749 QIAGEN-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 827,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,37 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,26 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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