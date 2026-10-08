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QIAGEN-Investment im Blick

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in QIAGEN von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in QIAGEN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
39.69 EUR -0.46 EUR -1.13 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 42,63 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,459 QIAGEN-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 40,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 957,13 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,29 Prozent.

QIAGEN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.09.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.09.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
10.08.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.

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