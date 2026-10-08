DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in QIAGEN von vor 3 Jahren angefallen

QIAGEN-Investment im Blick

08.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in QIAGEN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die QIAGEN-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 42,63 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,459 QIAGEN-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 40,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 957,13 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,29 Prozent.

QIAGEN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net