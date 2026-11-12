DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in QIAGEN von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen QIAGEN-Investment gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52,53 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,904 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 45,37 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,37 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 13,63 Prozent verkleinert.
Insgesamt war QIAGEN zuletzt 9,41 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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