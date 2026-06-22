DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingebracht

Scout24-Investition im Blick

So viel hätten Anleger mit einem frühen Scout24-Investment verdienen können.

Die Scout24-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das Scout24-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,440 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 72,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.272,24 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 27,22 Prozent vermehrt.

Scout24 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,25 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Scout24-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Den ersten Handelstag begann der Scout24-Anteilsschein bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net