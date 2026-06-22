DAX24.758 -1,5%Est506.217 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0500 -4,9%Nas26.167 -1,3%Bitcoin54.514 -2,6%Euro1,1405 -0,2%Öl77,32 -1,1%Gold4.097 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler, Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing, Tencent im Fokus
Top News
Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX muss Rückschlag hinnehmen Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX muss Rückschlag hinnehmen
KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Scout24-Investition im Blick

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingebracht

23.06.26 10:00 Uhr
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingebracht | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Scout24-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
72,55 EUR -0,60 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das Scout24-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,440 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 72,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.272,24 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 27,22 Prozent vermehrt.

Scout24 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,25 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Scout24-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Den ersten Handelstag begann der Scout24-Anteilsschein bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
16.06.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.06.2026Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.2026Scout24 BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.06.2026Scout24 OutperformBernstein Research
14.05.2026Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.06.2026Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.06.2026Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.2026Scout24 BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.06.2026Scout24 OutperformBernstein Research
14.05.2026Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen