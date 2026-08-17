DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Scout24-Aktien verdienen können.
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Heute vor 3 Jahren wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,649 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,88 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 17.08.2026 auf 75,75 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,88 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Scout24 einen Börsenwert von 5,43 Mrd. Euro. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Scout24-Anteils belief sich damals auf 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Scout24
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)