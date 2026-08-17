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Lukratives Scout24-Investment?

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Scout24-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
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Heute vor 3 Jahren wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,649 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,88 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 17.08.2026 auf 75,75 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,88 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Scout24 einen Börsenwert von 5,43 Mrd. Euro. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Scout24-Anteils belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24

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DatumRatingAnalyst
10.08.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
07.08.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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