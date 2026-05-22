DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Hochrechnung

Bei einem frühen Scout24-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Scout24-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Scout24-Aktie betrug an diesem Tag 59,46 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Scout24-Aktie investierten, hätten nun 1,682 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.05.2026 auf 72,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,59 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,59 Prozent gesteigert.

Scout24 wurde am Markt mit 5,05 Mrd. Euro bewertet. Am 01.10.2015 wagte die Scout24-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Scout24-Papiers lag damals bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net