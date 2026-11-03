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Investmentbeispiel

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Scout24-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
85.90 EUR 0.65 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Scout24-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Scout24-Papier bei 100,60 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 99,404 Scout24-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Scout24-Aktien wären am 02.11.2026 8.563,62 EUR wert, da der Schlussstand 86,15 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,36 Prozent.

Alle Scout24-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,79 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Anteils fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Scout24-Aktie auf 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Scout24

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
12.10.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.10.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG

Information

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