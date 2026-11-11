DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lohnender Siemens Energy-Einstieg?

11.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Siemens Energy-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Siemens Energy-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Siemens Energy-Anteile bei 107,50 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,302 Siemens Energy-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.114,79 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Papiers am 10.11.2026 auf 119,84 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,48 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Siemens Energy belief sich jüngst auf 104,77 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Siemens Energy-Papier bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net