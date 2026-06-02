DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Profitabler Siemens Energy-Einstieg?

Das wäre der Verdienst eines frühen Siemens Energy-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Siemens Energy-Anteile bei 24,40 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 409,836 Siemens Energy-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 158,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64.967,21 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 549,67 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Siemens Energy eine Marktkapitalisierung von 136,86 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 fand der erste Handelstag des Siemens Energy-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Siemens Energy-Anteils belief sich damals auf 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net