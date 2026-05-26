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DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

27.05.26 10:00 Uhr
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht | finanzen.net

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens Energy-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
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Vor 1 Jahr wurde das Siemens Energy-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 85,40 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,710 Siemens Energy-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 181,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.122,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 112,30 Prozent gesteigert.

Siemens Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 155,06 Mrd. Euro. Siemens Energy-Anteile wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Siemens Energy-Aktie bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

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