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Siemens Energy-Investition im Blick

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Siemens Energy-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
154.50 EUR -0.46 EUR -0.30 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Siemens Energy-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Siemens Energy-Papier bei 94,48 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,584 Siemens Energy-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (154,28 EUR), wäre die Investition nun 1.632,94 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 1.632,94 EUR, was einer positiven Performance von 63,29 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Siemens Energy belief sich jüngst auf 139,25 Mrd. Euro. Die Siemens Energy-Aktie wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Siemens Energy-Aktie lag damals bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

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DatumRatingAnalyst
13.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
12.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.

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