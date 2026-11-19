Lukrativer Siemens Healthineers-Einstieg?

Vor Jahren in Siemens Healthineers-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Siemens Healthineers-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 41,37 EUR wert. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 241,721 Siemens Healthineers-Papiere. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Aktien wären am 18.11.2026 10.597,05 EUR wert, da der Schlussstand 43,84 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,97 Prozent gesteigert.

Alle Siemens Healthineers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48,46 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Siemens Healthineers-Anteils fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Siemens Healthineers-Anteils belief sich damals auf 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net