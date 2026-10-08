DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren verloren

Profitable Siemens Healthineers-Investition?

08.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Siemens Healthineers-Aktien verlieren können.

Siemens Healthineers-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 55,52 EUR. Bei einem Siemens Healthineers-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180,115 Siemens Healthineers-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,56 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6.945,24 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 30,55 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich jüngst auf 42,61 Mrd. Euro. Siemens Healthineers-Papiere wurden am 16.03.2018 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Siemens Healthineers-Anteils lag damals bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net