DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Siemens Healthineers-Aktien verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Siemens Healthineers-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 55,52 EUR. Bei einem Siemens Healthineers-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180,115 Siemens Healthineers-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,56 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6.945,24 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 30,55 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich jüngst auf 42,61 Mrd. Euro. Siemens Healthineers-Papiere wurden am 16.03.2018 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Siemens Healthineers-Anteils lag damals bei 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: testing / Shutterstock.com