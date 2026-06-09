DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Siemens Healthineers-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 52,34 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investierten, hätten nun 1,911 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Anteile wären am 10.06.2026 67,06 EUR wert, da der Schlussstand 35,10 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -32,94 Prozent.
Siemens Healthineers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,27 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Healthineers-Aktie fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Siemens Healthineers-Aktie lag beim Börsengang bei 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siemens Healthineers News
Bildquellen: Siemens AG