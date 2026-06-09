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Siemens Healthineers-Investmentbeispiel

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

11.06.26 10:00 Uhr
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Siemens Healthineers-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
34,89 EUR -0,26 EUR -0,74%
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Vor 3 Jahren wurde das Siemens Healthineers-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 52,34 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investierten, hätten nun 1,911 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Anteile wären am 10.06.2026 67,06 EUR wert, da der Schlussstand 35,10 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -32,94 Prozent.

Siemens Healthineers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,27 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Healthineers-Aktie fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Siemens Healthineers-Aktie lag beim Börsengang bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG

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31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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