DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Siemens Healthineers-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Siemens Healthineers-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 49,29 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 202,881 Siemens Healthineers-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (39,24 EUR), wäre die Investition nun 7.961,05 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 20,39 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Siemens Healthineers eine Börsenbewertung in Höhe von 43,65 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Healthineers-Aktie fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie auf 29,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Siemens Healthineers Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)