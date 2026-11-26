DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Siemens Healthineers gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Siemens Healthineers-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Siemens Healthineers-Anteile 51,48 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,943 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 42,91 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,35 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 16,65 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 48,46 Mrd. Euro. Das Siemens Healthineers-Papier wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Siemens Healthineers-Aktie bei 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: testing / Shutterstock.com