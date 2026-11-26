Siemens Healthineers-Investmentbeispiel

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Siemens Healthineers gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Siemens Healthineers-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Siemens Healthineers-Anteile 51,48 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,943 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 42,91 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,35 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 16,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 48,46 Mrd. Euro. Das Siemens Healthineers-Papier wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Siemens Healthineers-Aktie bei 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net