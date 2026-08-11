DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Siemens Healthineers-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde die Siemens Healthineers-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 59,46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,682 Siemens Healthineers-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Aktien wären am 12.08.2026 65,64 EUR wert, da der Schlussstand 39,03 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 44,31 Mrd. Euro. Am 16.03.2018 wagte die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Healthineers-Anteils bei 29,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Siemens AG
Aktuelle Siemens Healthineers Aktie News
Siemens Healthineers Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG