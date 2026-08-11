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Siemens Healthineers-Anlage im Blick

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Siemens Healthineers-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
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Heute vor 5 Jahren wurde die Siemens Healthineers-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 59,46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,682 Siemens Healthineers-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Siemens Healthineers-Aktien wären am 12.08.2026 65,64 EUR wert, da der Schlussstand 39,03 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 44,31 Mrd. Euro. Am 16.03.2018 wagte die Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Healthineers-Anteils bei 29,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
04.08.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
03.08.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
03.08.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG

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