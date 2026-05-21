DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vonovia SE Anlegern eine Freude

Aktien-Dividende

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Vonovia SE Investoren eine Dividende.

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Papier Vonovia SE am 21.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,25 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,46 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Vonovia SE beträgt 647,20 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 27,80 Prozent.

Vonovia SE-Auszahlungsrendite

Das Vonovia SE-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 22,29 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Vonovia SE, demnach wird die Vonovia SE-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Vonovia SE-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Vonovia SE-Papier eine Dividendenrendite von 5,09 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,16 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren sank der Aktienkurs von Vonovia SE via XETRA um 49,03 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -4,03 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Vonovia SE-Kurs.

Dividendenauszahlungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (LEG Immobilien, Deutsche Euroshop, TAG Immobilien) erweist sich Vonovia SE 2025 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite unterliegt der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist LEG Immobilien mit einer Dividende in Höhe von 2,92 EUR und einer Dividendenrendite von 1,00 Prozent.

Dividendenschätzung von Vonovia SE

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,28 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 5,94 Prozent ansteigen.

Vonovia SE-Basisdaten

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Vonovia SE steht aktuell bei 19,005 Mrd. EUR. Das Vonovia SE-KGV beläuft sich aktuell auf 5,49. Im Jahr 2025 erzielte Vonovia SE einen Umsatz von 4,977 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 4,47 EUR.

Redaktion finanzen.net