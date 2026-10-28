DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 5 Jahren gekostet

Lukratives Vonovia SE-Investment?

28.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vonovia SE-Investment verlieren können.

Am 28.10.2021 wurde das Vonovia SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 206,881 Vonovia SE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.421,81 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 27.10.2026 auf 16,54 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,78 Prozent abgenommen.

Am Markt war Vonovia SE jüngst 14,03 Mrd. Euro wert. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag des Vonovia SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Vonovia SE-Aktie lag beim Börsengang bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net