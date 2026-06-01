DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren verdient

Vonovia SE-Performance im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vonovia SE-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Vonovia SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 560,381 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.667,13 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 02.06.2026 auf 20,82 EUR belief. Mit einer Performance von +16,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Vonovia SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,83 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag des Vonovia SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Das Vonovia SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net