Vonovia SE-Investmentbeispiel

Anleger, die vor Jahren in Vonovia SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das Vonovia SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,19 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die Vonovia SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 396,983 Vonovia SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 16,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.673,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,27 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 14,27 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Vonovia SE-Aktie belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net