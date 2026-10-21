DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Vonovia SE-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Vonovia SE-Anteile letztlich bei 20,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,924 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,54 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 808,95 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,10 Prozent.
Zuletzt verbuchte Vonovia SE einen Börsenwert von 14,06 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Vonovia SE-Anteils fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Vonovia SE-Papiers lag damals bei 17,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Vonovia SE