DAX 25.363 +0,2%ESt50 6.145 +0,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,08 +2,2%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 74.335 +0,6%Euro 1,1218 -0,2%Öl 110,1 +1,2%Gold 4.122 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitable Vonovia SE-Investition?

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Vonovia SE-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
16.80 EUR 0.22 EUR 1.33 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Vonovia SE-Anteile letztlich bei 20,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,924 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,54 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 808,95 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,10 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vonovia SE einen Börsenwert von 14,06 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Vonovia SE-Anteils fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Vonovia SE-Papiers lag damals bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

Aktuelle Vonovia Aktie News

Werbung

Vonovia Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.10.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.