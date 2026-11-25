Performance im Blick

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Vonovia SE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Vonovia SE-Papier bei 49,83 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vonovia SE-Aktie investiert, befänden sich nun 2,007 Vonovia SE-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 34,25 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE-Aktie am 24.11.2026 auf 17,07 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 65,75 Prozent vermindert.

Am Markt war Vonovia SE jüngst 14,48 Mrd. Euro wert. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Vonovia SE-Aktie lag damals bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net