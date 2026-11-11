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Rentable Vonovia SE-Investition?

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vonovia SE-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
17.00 EUR -0.16 EUR -0.93 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Vonovia SE-Papier statt. Diesen Tag beendete das Vonovia SE-Papier bei 25,73 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 38,865 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 664,59 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 10.11.2026 auf 17,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,54 Prozent verringert.

Der Vonovia SE-Wert an der Börse wurde auf 14,62 Mrd. Euro beziffert. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag des Vonovia SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Vonovia SE-Aktie belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE

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Datum Rating Analyst
09:56 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.

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