DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zalando-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Zalando-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Die Zalando-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,93 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,560 Zalando-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 25,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,73 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,73 Prozent zugenommen.
Der Zalando-Wert an der Börse wurde auf 6,33 Mrd. Euro beziffert. Der Zalando-Börsengang fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Zalando-Papiers bei 24,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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