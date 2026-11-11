DAX 26.623 +1,0%ESt50 6.391 +1,0%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,67 +0,3%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.114 +0,2%Euro 1,1142 -0,2%Öl 91,7 +0,2%Gold 4.049 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukrative Zalando-Investition?

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Zalando-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
28.28 EUR 0.15 EUR 0.53 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Zalando-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,01 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,346 Zalando-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,73 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Papiers am 10.11.2026 auf 28,24 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 22,73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,69 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Zalando-Aktie auf 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Aktuelle Zalando Aktie News

Werbung

Zalando Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.11.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Zalando Buy UBS AG
03.11.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.