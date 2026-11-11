DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Zalando-Investition?

11.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Zalando-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Zalando-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,01 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,346 Zalando-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,73 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Papiers am 10.11.2026 auf 28,24 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 22,73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,69 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Zalando-Aktie auf 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net