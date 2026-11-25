DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Zalando gewesen.
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Vor 5 Jahren wurden Zalando-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 78,28 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 127,747 Zalando-Aktien. Die gehaltenen Zalando-Papiere wären am 24.11.2026 3.713,59 EUR wert, da der Schlussstand 29,07 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,86 Prozent verringert.
Zalando wurde am Markt mit 7,08 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Zalando-Anteile an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Der Erstkurs des Zalando-Papiers lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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