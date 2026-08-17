DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Zalando-Aktien gewesen.
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Am 19.08.2025 wurden Zalando-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,132 Zalando-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 22,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,72 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 6,28 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Zalando einen Börsenwert von 5,56 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Zalando-Aktie fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Zalando-Papiers wurde der Erstkurs mit 24,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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