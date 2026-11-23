DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BASF-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das BASF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BASF-Aktie bei 43,81 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das BASF-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,826 BASF-Anteilen. Die gehaltenen BASF-Papiere wären am 20.11.2026 1.126,68 EUR wert, da der Schlussstand 49,36 EUR betrug. Die Steigerung von 1.000 EUR zu 1.126,68 EUR entspricht einer Performance von +12,67 Prozent.
BASF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: BASF SE