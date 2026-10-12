DAX 25.245 +0,6%ESt50 6.208 +0,6%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,20 +1,8%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.522 -0,2%Euro 1,1188 -0,0%Öl 105,5 +0,7%Gold 4.171 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
BASF-Investition im Blick

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in BASF eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.20 EUR -0.36 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die BASF-Aktie an diesem Tag 78,33 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,767 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BASF-Aktie auf 51,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659,77 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 34,02 Prozent vermindert.

BASF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF

Aktuelle BASF Aktie News

Werbung

BASF Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.09.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 BASF Outperform Bernstein Research
24.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.