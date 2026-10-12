DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine BASF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in BASF eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Vor 10 Jahren wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die BASF-Aktie an diesem Tag 78,33 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,767 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BASF-Aktie auf 51,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659,77 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 34,02 Prozent vermindert.
BASF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: BASF