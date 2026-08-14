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DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
61.12 EUR 0.54 EUR 0.89 %
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Vor 10 Jahren wurde das Brenntag SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48,86 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,047 Brenntag SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 60,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,61 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,61 Prozent erhöht.

Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,76 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Brenntag SE-Papiere fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Brenntag SE-Anteils bei 51,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag

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DatumRatingAnalyst
14.08.26 Brenntag SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Brenntag SE Halten DZ BANK
13.08.26 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 Brenntag SE Hold Warburg Research
12.08.26 Brenntag SE Neutral UBS AG

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