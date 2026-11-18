Hochrechnung

Wer vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Brenntag SE-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 47,43 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 21,084 Brenntag SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.221,17 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 17.11.2026 auf 57,92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,12 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Brenntag SE belief sich jüngst auf 8,39 Mrd. Euro. Das Brenntag SE-Papier wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Brenntag SE-Aktie auf 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net