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DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Brenntag SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
62.32 EUR -1.74 EUR -2.72 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Brenntag SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50,64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,975 Brenntag SE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,95 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Papiers am 20.10.2026 auf 62,26 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,95 Prozent gesteigert.

Brenntag SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,31 Mrd. Euro. Das Brenntag SE-IPO fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Brenntag SE-Papiers bei 51,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Brenntag SE Neutral UBS AG

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