DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren verdient

Brenntag SE-Investmentbeispiel

11.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Brenntag SE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46,42 EUR. Bei einem Brenntag SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,154 Brenntag SE-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,70 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 10.11.2026 auf 61,60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,70 Prozent angewachsen.

Der Brenntag SE-Wert an der Börse wurde auf 8,83 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Brenntag SE-Papiere fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Brenntag SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net