DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Brenntag SE-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46,42 EUR. Bei einem Brenntag SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,154 Brenntag SE-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,70 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 10.11.2026 auf 61,60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,70 Prozent angewachsen.
Der Brenntag SE-Wert an der Börse wurde auf 8,83 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Brenntag SE-Papiere fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Brenntag SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 51,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Brenntag