DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Brenntag SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Die Brenntag SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Brenntag SE-Aktie an diesem Tag bei 75,26 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,287 Brenntag SE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 60,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 802,29 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,77 Prozent verringert.
Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,63 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Damals wurde der erste Kurs des Brenntag SE-Papiers bei 51,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Brenntag News
Bildquellen: Brenntag