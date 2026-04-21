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DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

22.04.26 10:00 Uhr
DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren | finanzen.net

Vor Jahren in Brenntag SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

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Die Brenntag SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Brenntag SE-Aktie an diesem Tag bei 75,26 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,287 Brenntag SE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 60,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 802,29 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,77 Prozent verringert.

Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,63 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Damals wurde der erste Kurs des Brenntag SE-Papiers bei 51,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag

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