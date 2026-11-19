DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien verdienen können.
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Vor 10 Jahren wurde das Commerzbank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Commerzbank-Aktie bei 7,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,162 Commerzbank-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 534,06 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Papiers am 18.11.2026 auf 37,71 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 434,06 Prozent.
Commerzbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42,22 Mrd. Euro. Der Commerzbank-Börsengang fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: mf