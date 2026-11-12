DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren eingefahren

Hochrechnung

12.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Commerzbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,95 EUR wert. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die Commerzbank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.439,678 Commerzbank-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 57.817,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,16 EUR belief. Damit wäre die Investition 478,17 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Commerzbank betrug jüngst 43,42 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Commerzbank-Papiere fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Das Commerzbank-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net