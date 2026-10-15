DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Performance im Blick

15.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Commerzbank-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,10 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 163,908 Commerzbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.243,24 EUR, da sich der Wert einer Commerzbank-Aktie am 14.10.2026 auf 38,09 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 524,32 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Commerzbank belief sich jüngst auf 41,74 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wagte die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers belief sich damals auf 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net