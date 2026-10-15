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DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Commerzbank-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
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Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,10 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 163,908 Commerzbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.243,24 EUR, da sich der Wert einer Commerzbank-Aktie am 14.10.2026 auf 38,09 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 524,32 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Commerzbank belief sich jüngst auf 41,74 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wagte die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers belief sich damals auf 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG

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