DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Commerzbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Commerzbank-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6,08 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Commerzbank-Aktie investiert, befänden sich nun 1.646,091 Commerzbank-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerzbank-Papiers auf 37,29 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61.382,72 EUR wert. Mit einer Performance von +513,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Commerzbank-Wert an der Börse wurde auf 39,66 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des Commerzbank-Anteils fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie belief sich damals auf 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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