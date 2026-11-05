DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren verdient

Rentables Commerzbank-Investment?

05.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerzbank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Commerzbank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10,34 EUR wert. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das Commerzbank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,759 Commerzbank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (39,85 EUR), wäre das Investment nun 3.855,83 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 285,58 Prozent.

Der Börsenwert von Commerzbank belief sich jüngst auf 41,06 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Papiere an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Commerzbank-Anteils auf 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net