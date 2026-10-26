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Rentable Daimler Truck-Investition?

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Daimler Truck-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
40.61 EUR 0.62 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen

Am 26.10.2023 wurde das Daimler Truck-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Daimler Truck-Aktie bei 29,88 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Daimler Truck-Aktie investiert, befänden sich nun 33,467 Daimler Truck-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.340,36 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 1.340,36 EUR, was einer positiven Performance von 34,04 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck belief sich zuletzt auf 30,45 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Daimler Truck-Anteils fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Daimler Truck-Anteils belief sich damals auf 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

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12.10.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
29.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research

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