Investmentbeispiel

Vor Jahren in Daimler Truck eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.11.2023 wurde das Daimler Truck-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Daimler Truck-Papiers betrug an diesem Tag 29,42 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 339,905 Daimler Truck-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Daimler Truck-Aktie auf 40,52 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.772,94 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 37,73 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Daimler Truck einen Börsenwert von 30,69 Mrd. Euro. Am 10.12.2021 fand der erste Handelstag des Daimler Truck-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Daimler Truck-Anteils bei 28,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net