DAX 26.769 +0,1%ESt50 6.384 -0,0%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,55 -6,7%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.282 -1,5%Euro 1,1022 -0,0%Öl 95,1 -0,7%Gold 3.857 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnende Daimler Truck-Investition?

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Daimler Truck-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
43.22 EUR 0.63 EUR 1.48 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Daimler Truck-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,18 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investierten, hätten nun 28,425 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Daimler Truck-Aktien wären am 13.11.2026 1.212,62 EUR wert, da der Schlussstand 42,66 EUR betrug. Mit einer Performance von +21,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,31 Mrd. Euro. Das Daimler Truck-Papier wurde am 10.12.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Daimler Truck-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Daimler Trucks

Aktuelle Daimler Truck Aktie News

Werbung

Daimler Truck Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.11.26 Daimler Truck Overweight Barclays Capital
09.11.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09.11.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.