DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Daimler Truck-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Daimler Truck-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,18 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investierten, hätten nun 28,425 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Daimler Truck-Aktien wären am 13.11.2026 1.212,62 EUR wert, da der Schlussstand 42,66 EUR betrug. Mit einer Performance von +21,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,31 Mrd. Euro. Das Daimler Truck-Papier wurde am 10.12.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Daimler Truck-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Daimler Trucks