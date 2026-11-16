DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr verdient

Lohnende Daimler Truck-Investition?

Vor Jahren in Daimler Truck-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Daimler Truck-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,18 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investierten, hätten nun 28,425 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Daimler Truck-Aktien wären am 13.11.2026 1.212,62 EUR wert, da der Schlussstand 42,66 EUR betrug. Mit einer Performance von +21,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,31 Mrd. Euro. Das Daimler Truck-Papier wurde am 10.12.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein Daimler Truck-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net