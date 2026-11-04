DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren eingebracht

Fresenius SE-Investment im Blick

04.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fresenius SE-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fresenius SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Fresenius SE-Anteile bei 25,31 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Fresenius SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,510 Fresenius SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 1.928,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,81 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92,85 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Fresenius SE belief sich jüngst auf 27,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net