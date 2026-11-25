Frühes Investment

Vor Jahren Fresenius SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fresenius SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47,66 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Fresenius SE-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,982 Fresenius SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.104,07 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Papiers am 24.11.2026 auf 52,62 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 10,41 Prozent.

Fresenius SE wurde am Markt mit 29,25 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net