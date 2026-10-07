DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Die Fresenius SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Fresenius SE-Papier letztlich bei 28,07 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,563 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 155,95 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Papiers am 06.10.2026 auf 43,78 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 155,95 EUR, was einer positiven Performance von 55,95 Prozent entspricht.
Fresenius SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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