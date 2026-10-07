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Fresenius SE-Investment

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
43.20 EUR -0.50 EUR -1.14 %
Charts | News | Analysen

Die Fresenius SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Fresenius SE-Papier letztlich bei 28,07 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,563 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 155,95 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Papiers am 06.10.2026 auf 43,78 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 155,95 EUR, was einer positiven Performance von 55,95 Prozent entspricht.

Fresenius SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.10.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Fresenius SECo Buy UBS AG
16.09.26 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital
09.09.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.

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