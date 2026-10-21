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Profitables Fresenius SE-Investment?

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor 10 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
45.00 EUR 0.44 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fresenius SE-Anteile bei 69,97 EUR. Wer vor 10 Jahren 10.000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hat, hat nun 142,918 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresenius SE-Papiers auf 45,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.431,33 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35,69 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius SE bezifferte sich zuletzt auf 25,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Fresenius SECo Buy UBS AG

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